Нардеп Скорик: Конфликт на Донбассе можно решить только дипломатическим путём

Только дипломатическим путём, с привлечением международных посредников можно разрешить конфликтную ситуацию на Донбассе.

Об этом заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы–За жизнь» Николай Скорик.

«Мы считаем, что главный вопрос – решать наши территориальные проблемы дипломатическими путями, их нужно искать при содействии посредников, гарантов, выходить на прямые переговоры, в том числе с РФ. Без этого нам не вернуть мир и территориальную целостность», — подчеркнул Николай Скорик.

Оппозиционный политик добавил, что несмотря на фактическую денонсацию Минских соглашений, ещё остаётся шанс на их основе найти пути для решения нынешнего кризиса.

«Необходимо искать возможности для переговоров о деэскалации, а не нагнетать ситуацию. Даже разговоры о дальнейшем обострении губительны и катастрофичны для национальной экономики. Говорить о каких-то инвестициях, о стабильности национальной валюты в этой ситуации практически невозможно. Нужно срочно искать решения, которые позволят выйти из кризиса», — подчеркнул Николай Скорик.

«Верховная Рада продемонстрировала свою абсолютную недееспособность, она не смогла вернуть Донбасс и должна уйти. Фракция и партия ОП-ЗЖ сделали соответствующее заявление, и я полностью разделяю эту позиция – нынешняя власть продемонстрировала полную недееспособность на внешней и внутренней арене», — резюмировал нардеп.

Кстати. 22 февраля народные депутаты осудили признание Российской Федерацией «независимости» самопровозглашённых образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Во время голосования в парламенте четверо депутатов из Одесской области (глава фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, который, по информации СНБО, находится за границей, его коллега по фракции Татьяна Плачкова, Антон Киссе из фракции «За майбутне» и внефракционный депутат Артём Дмитрук) не пришли в сессионный зал, а Николай Скорик от голосования воздержался.

Как сообщала Одесса News, Президент Зеленский в своём последнем видеообращении призвал украинских политиков «в это время быть государственными деятелями и исключить свои амбиции ради Украины».

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