Новое видеообращение Зеленского: «Не рыдать, а здобувать»

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля опубликовал новое видеообращение к украинцам.

Он, в частности, рассказал о подписанном указе о призыве резервистов в особый период, а также о «программе экономического патриотизма», предусматривающей целевую поддержку отдельных отраслей экономики, уменьшение налоговой нагрузки на предпринимателей, ограничение проверок и создание стимулов для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему.

Как отметил Президент, в то время, когда украинские военные защищают страну, другие граждане должны работать, вкладывать деньги в экономику государства, в том числе для обеспечения финансирования армии.

«Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И вкладывающийся в неё деньгами и создающий на ней рабочие места. Потому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей», – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, программа экономического патриотизма предполагает уменьшение налоговой нагрузки на предпринимателей, ограничение проверок, создание стимулов для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Кроме того, благодаря этой программе планируется снизить НДС на бензин и дизель, что будет способствовать уменьшению цен на топливо.

«Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике», – отметил Глава государства.

Президент призвал украинских политиков в это время быть государственными деятелями и исключить свои амбиции ради Украины.

«Я встретился со всеми лидерами всех парламентских фракций и групп. Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна Оборонная коалиция. Единство, быстрые и важные решения экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства. Сегодня все политики, все партии одного цвета – сине-жёлтого», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он сообщил, что 23 февраля проведёт встречу с представителями 50 крупнейших украинских компаний из сферы крупного бизнеса.

«Все они должны остаться в Украине. Их предприятия расположены на украинской земле, защищаемой нашими военными. Следовательно, бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Итого, каждый на своём фронте», – убеждён Глава государства.

В то же время Президент отметил, что в настоящее время нет необходимости объявлять общую мобилизацию, при этом будет осуществлён призыв граждан, которые зачислены в оперативный резерв Вооружённых Сил. Также будет проведено учебное собрание резервистов системы территориальной обороны.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы – мирная нация, которая хочет тишины.

«Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем. Нас ждёт ежедневная трудная работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе. Не ридати, а здобувати!» – подчеркнул Глава государства.



Как сообщала Одесса News, ночью 22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам со срочным заявлением из-за признания Россией «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Фото и видео: ОПУ

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