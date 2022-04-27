В Пентагоне прокомментировали вероятность применения РФ ядерного оружия

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции 26 апреля прокомментировал возможность применения РФ ядерного оружия в войне против Украины.

Текстовая версия опубликована на сайте Пентагона, пишет издание Гордон.

«Думаю, что любая шумиха по поводу возможного применения ядерного оружия очень опасна и бесполезна. Никто не хочет видеть ядерную войну. Никто не может победить в ней. И когда мы что-то делаем и предпринимаем действия, вы знаете, мы всегда помним о том, что нужно убедиться, что у нас есть правильный баланс и что мы используем правильный подход. Всегда есть вероятность того, что может произойти ряд вещей. Но, знаете, опять же, я считаю бесполезным и опасным бряцать оружием и спекулировать насчет применения ядерного оружия», – заявил он.

Кстати. 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что считает угрозу ядерной войны «реальной».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что РФ теряет надежду разубедить мировое сообщество поддерживать Украину, поэтому начались разговоры об «опасности» третьей мировой войны.

Как сообщала Одесса News, в конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил своё решение «агрессивными высказываниями» со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ «создаёт несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию». В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «опасными и безответственными» угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырёх случаях: если по её территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или её союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или её союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае применения РФ ядерного оружия «цена действий Путина будет просто астрономической».

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