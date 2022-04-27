В Турции рассчитывают на встречу Путина и Зеленского в ближайшие дни

В Турции надеются на то, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина состоится в ближайшие дни.

Об этом после встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, состоявшейся 26 апреля на базе НАТО в Рамштайне в Германии, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщило 27 апреля турецкое государственное агентство «Анадолу», пишет издание ГОРДОН.

Акар подчеркнул, что Турция внимательно следит за событиями в Украине.

«Мы с беспокойством наблюдаем за развитием событий. Есть определённые сложные ситуации. Как и все страны, мы прилагаем все усилия для их преодоления. В общем, диалог и умеренный подход важны», – сказал он.

По словам министра, в начале вторжения России в Украину Турция всесторонне изучала ситуацию, как можно предотвратить войну и обеспечить прекращение огня, а президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно общался с президентами Украины и РФ.

Акар выразил надежду, что Зеленскому и Путину удастся встретиться в ближайшее время.

«Хотя есть определённые трудности, мы надеемся, что, согласно предложению нашего президента, двум лидерам удастся встретиться в ближайшие дни. Турция продолжает делать всё необходимое, включая посредничество, чтобы гуманитарная ситуация, которая становится всё хуже, не ухудшалась ещё больше, и как можно быстрее было достигнуто прекращение огня», – подчеркнул Акар.

Кстати. 27 марта в интервью российским СМИ Зеленский призвал Путина «своими ногами выходить оттуда, где он там есть», и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующий день сказал, что сейчас встреча президентов Украины и России будет «контрпродуктивной».

29 марта после очного раунда переговоров Украины и РФ глава украинской делегации Давид Арахамия говорил, что «уже достаточно наработано материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации».

23 апреля Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным. «Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любой формат по поводу встреч через посредников с Россией или передавать ту или иную информацию лидеру РФ через дружеские страны, я считаю, не даст желаемого результата», – сказал он.

Как сообщала Одесса News, Израиль подтвердил 20 апреля готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, а также готов сделать город местом встреч украинской и российской делегаций.

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