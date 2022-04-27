Внесены изменения в схему дорожного движения по ул.Ак.Вильямса в Одессе

Внесены изменения в схему дорожного движения по улице Академика Вильямса в Одессе.

Отныне по улице Академика Вильямса, перед пересечением с улицей Ильфа и Петрова со стороны улицы Академика Королёва, обустроены три полосы движения вместо двух, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Специалистами Коммунального учреждения «СМЭП» Одесского городского совета нанесена соответствующая дорожная разметка по технологии «холодный пластик» и установлены дорожные знаки 5.16 и 5.20.3, указывающие направление движения по полосам.

Фото: «Одесса»

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