В Одесской области начали ремонт дорог, ведущих в порты

В Одесской области начали ремонтировать дороги государственного значения, прежде всего, экспортные и портовые маршруты.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

«В связи с завершением осенне-зимнего периода 2022-2023 годов и нормализацией погодных условий, начаты работы по ликвидации ям и выбоин, возникших во время зимнего ненастья. Работы выполняем на дорогах с высокой интенсивностью движения. К таким автодорогам, прежде всего, относятся экспортные, портовые маршруты и соединяющие Одесскую область с другими областями и соседними государствами», — говорится в сообщении.

Кроме устранения ям и выбоин, ремонтные бригады чинят барьерные ограждения, устанавливают новые дорожные знаки, убирают посторонние предметы с проезжей части и очищают русла искусственных сооружений для обеспечения устойчивого водоотвода.

Как сообщала Одесса News, с 10 марта открылось транзитное движение автотранспорта по улицам Пироговской и Мариинской в Одессе.

Фото: Служба автодорог в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod