Одесские каратистки вышли в финал чемпионата Европы в Испании

Заслуженные мастера спорта Украины по каратэ Анита Серёгина и Анжелика Терлюга вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в испанской Гвадалахаре.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что каратистка из Черноморска Анита Серёгина (тренер – Александр Тонкошкур) вышла в финал в первый день соревнований – в категории «до 61 кг». На пути в свой 5-й европейский финал Анита победила шотландку Карли Макнаб (4:0), гречанку Константину Христопулу (6:0) и Лору Сивер из Франции (1:0). Соперницей в финале станет 20-летняя немка Рэм Хамис, являющаяся 6-м номером мирового рейтинга. Финал состоится 25 марта.

Одесситка Анжелика Терлюга (тренеры – Денис Морозов, Владимир Зарецкий) выступает в категории «до 55 кг». На пути в финал двукратная чемпионка Европы одержала верх над Робин Винсент из Англии (8:0), Эми Коннели из Шотландии (3:0) и, в полуфинале, немкой Гизем Бугур (3:2). Её соперницей в финале будет 22-летняя итальянка Вероника Брунори, которая на прошлом Евро стала 5-й. Финал также состоится 25 марта.

Честь одесского спорта представлял также 18-летний Ярослав Фёдоров, занявший 9-е место. Это его лучший результат на Евро.

Дебютантка таких соревнований Галина Запорожченко завершила борьбу в первом раунде, заняв 7-е место в своей группе.

Как сообщала Одесса News, 28-летняя спортсменка из Одессы Элина Свитолина возвращается в спорт после декретного отпуска — получила wild card на апрельский турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (США) с призовым фондом $780,6 тыс.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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