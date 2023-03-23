СБУ разоблачила в Одессе компанию, поставлявшую в РФ сырьё для прицелов

СБУ разоблачила одесскую компанию, поставлявшую в РФ сырьё для производства лазерных прицелов.
Об этом в Facebook сообщает СБУ в Одесской области.
«Служба безопасности разоблачила руководство уникального украинского предприятия из Одессы на сотрудничестве со страной-агрессором. Компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, используемые в военно-промышленном комплексе России», — говорится в сообщении.
Речь идёт о газах, необходимых при изготовлении лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения.
Отмечается, что одесское предприятие – уникальное по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до более чем 90%. К примеру, на территории России местные заводы дают лишь 60% очистки.
Поэтому враг пытался сохранить контроль над украинской компанией. Для этого в 2022 году фактические владельцы учреждения, являющиеся гражданами России, формально перепродали её активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент. Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в РФ в марте прошлого года российские бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке.
Именно эта фирма в дальнейшем закупала товар у представителей одесского предприятия и переправляла его в Россию, — информирует СБУ.
Во время обысков на производстве, в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружены документы с доказательствами их противоправной деятельности.
В настоящее время руководителю одесского предприятия сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Как сообщала Одесса News, в марте в Одесской области задержаны два приятеля, которым сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооружённых Сил Украины.
Фото: СБУ в Одесской области
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod