СБУ разоблачила в Одессе компанию, поставлявшую в РФ сырьё для прицелов

СБУ разоблачила одесскую компанию, поставлявшую в РФ сырьё для производства лазерных прицелов.

Об этом в Facebook сообщает СБУ в Одесской области.

«Служба безопасности разоблачила руководство уникального украинского предприятия из Одессы на сотрудничестве со страной-агрессором. Компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, используемые в военно-промышленном комплексе России», — говорится в сообщении.

Речь идёт о газах, необходимых при изготовлении лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения.

Отмечается, что одесское предприятие – уникальное по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до более чем 90%. К примеру, на территории России местные заводы дают лишь 60% очистки.

Поэтому враг пытался сохранить контроль над украинской компанией. Для этого в 2022 году фактические владельцы учреждения, являющиеся гражданами России, формально перепродали её активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент. Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в РФ в марте прошлого года российские бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке.

Именно эта фирма в дальнейшем закупала товар у представителей одесского предприятия и переправляла его в Россию, — информирует СБУ.

Во время обысков на производстве, в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружены документы с доказательствами их противоправной деятельности.

В настоящее время руководителю одесского предприятия сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Как сообщала Одесса News, в марте в Одесской области задержаны два приятеля, которым сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооружённых Сил Украины.

Фото: СБУ в Одесской области

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