СБУ заявила о задержании в Одессе блогера, который был соратником Стремоусова

Служба безопасности Украины задержала в Одессе блогера, который, по данным следствия, оправдывал вооружённую агрессию РФ и призывал к захвату государственной власти в Украине.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ 20 июля.

«Фигурантом является пророссийский блоггер из Николаевской области, длительное время работавший на коллаборанта Стремоусова и фактически являвшийся его правой рукой. До полномасштабного вторжения России они вместе организовывали проплаченные массовые акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу страны-агрессора», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, в период российской оккупации части Николаевской области и Херсона Кирилл Стремоусов вошёл в состав местной российской оккупационной администрации, а его соратник остался на подконтрольной Украине территории.

«Для распространения деструктивного контента использовал собственные страницы и каналы в Youtube, Facebook и Instagram, а также в запрещённой соцсети «ВКонтакте» с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей. На этих интернет-ресурсах он отрицал существование украинской государственности и украинского народа, дискредитировал украинских защитников и призывал граждан уклоняться от призыва в силы обороны.

В дальнейшем его сюжеты и публикации подхватывали центральные рупоры Кремля и распространяли их под видом позиции рядовых граждан Украины.

Для конспирации злоумышленник постоянно менял номера телефонов и использовал придуманный никнейм «Мужчина», – проинформировали в пресс-центре.

Блогеру объявили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов), ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, глорификация её участников) Уголовного кодекса Украины.

Он арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года контрразведка СБУ задержала в Одессе боевика российской «самообороны Крыма», который в 2014 году захватывал админздания на полуострове — предателя, длительное время скрывавшегося от правосудия за преступления против Украины.

Фото и видео: СБУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy