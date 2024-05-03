Глава МИД Великобритании тайно посетил Киев

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 2 мая посетил Киев с неанонсированным визитом и заявил, что Украина может использовать британское оружие для ударов по территории России.

Об этом сообщили агентство Reuters и газета Daily Mail, пишет издание ГОРДОН.

По состоянию на 3.40 3 мая о визите Кэмерона официально не сообщала ни украинская сторона, ни британская.

Утром 3 мая о визите государственного секретаря по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона и о встрече его с Владимиром Зеленским сообщил официальный сайт Офиса Президента Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил правительство Великобритании за крупнейший пакет оборонной поддержки в размере полумиллиарда фунтов стерлингов, о котором объявили на прошлой неделе.

«Предоставление этого пакета, вместе со сверхважным решением США о помощи, имеет большое значение для нас в этот ключевой момент», – сказал Владимир Зеленский.

Президент проинформировал о ситуации на фронте и подчеркнул: важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки, поступило как можно скорее. В первую очередь бронетехника, боеприпасы и ракеты разных типов.

Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к важным международным мероприятиям, которые пройдут в скором времени: саммиту «Группы семи» в Италии, инаугурационному саммиту мира в Швейцарии, саммиту НАТО в Вашингтоне и четвёртый саммиту Европейского политического сообщества в Великобритании.

Кэмерон подтвердил «безоговорочную поддержку» Украины и пообещал, что Великобритания будет отправлять Украине больше оружия и ежегодно выделять на военную поддержку Украины £3 млрд ($3,74 млрд) и «так долго, сколько будет нужно». В частности, уточнил дипломат, Украина получит высокоточные бомбы, зенитные ракеты и оборудование для 100 мобильных групп ПВО.

Во время общения с журналистами Кэмерон сказал, что Украина имеет право использовать оружие, поставляемое Великобританией, по своему усмотрению.

«Что касается того, что делают украинцы… По нашему мнению, это их решение, как использовать это оружие. Они защищают свою страну, они подверглись незаконному вторжению Путина, и они должны предпринять эти шаги. Мы не обсуждаем какие-либо предостережения по этому поводу… Давайте будем абсолютно ясны: Россия напала на Украину, и Украина имеет полное право нанести ответный удар по России», – сказал министр.

У него уточнили, означает ли это, что Украина может атаковать цели внутри России оружием, которое получает от Великобритании. «Это решение Украины, и Украина имеет на это право, – ответил дипломат. – Подобно тому, как Россия наносит удары по Украине, вы можете вполне понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя, выгоняет россиян из своей страны и имеет возможность нанести ответный удар».

Кэмерон заявил, что война России против Украины является «вызовом нашего поколения» и Украина не должна противостоять России в одиночку. «Мы все должны сделать всё возможное, чтобы Украина имела всё, что ей нужно для победы», – подчеркнул глава МИД Великобритании.

Кэмерон прогулялся в Киеве по Михайловской площади, осмотрев разбитую воинами ВСУ российскую военную технику.

Одесса News информировала, что 16 ноября 2023 года в ходе своего визита в Одессу глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Одесский порт.

Фото: ОПУ, Daily Mail

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