3 мая в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 3 мая обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: Авдеева-Черноморского, 24-159а, Жаботинского, 1-57, Ефима Геллера, 12-90, Неделина, 1-97а, Петрашевского, 15-36, пер. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а, пер. Костелевский, 2-8, Бригадная, 23-55, Гвардейская, 7-21а, Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12, Штурвальная, 15-21б. Работы до 17:00.

Абрикосовая, 4-105а, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40в, Равенства, 88, 91, 98-104, 195, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовая, 1-29, пер. Равенства, 92, Фонтанская дорога, 106/корп.37 и 40, пер. Янтарный, 6-8, Тимирязева, 34. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Мариинская, 6, Маринеско спуск, 6-18. Работы до 18:00.

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