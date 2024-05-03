В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Трошин, светлая память

На фронте 5 января 2024 года во время выполнения боевого задания на левом берегу Днепра, вблизи населённого пункта Крынки на Херсонщине погиб житель села Черногорка Одесской области 27-летний Александр Трошин.

Об этом сообщал в Facebook Березовской городской совет.

Александр Трошин служил в одесской 122-й отдельной бригаде территориальной обороны вместе с братом-близнецом – Сергеем Трошиным.

10 января жители Березовки живым коридором встретили возвращение Героя домой «на щите». Похоронили защитника в родном селе.

Одесса News сообщала о гибели 30 декабря 2023 года во время выполнения боевой задачи в Бахмутском районе Донецкой области 48-летнего воина, жителя с. Белка Ивановского района Одесской области Анатолия Борейко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Березовский горсовет/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy