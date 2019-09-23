В Одессе отметили День партизанской славы

В День партизанской славы, отмечаемый в Украине 22 сентября согласно Указу Президента Украины с 2001 года, на Аллее Славы в центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко в Одессе состоялся торжественный ритуал возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу.

Как сообщает официальный сайт города, одесситы возложили цветы также к памятным монументам в сквере Партизанской Славы, на Мемориале героической обороны Одессы 411-ой береговой батареи и к памятнику партизанам-подпольщикам в сквере имени Старостина.

В течение сентября с историей партизанского движения Одессы знакомятся учащиеся городских школ и читатели библиотек.

В эти дни проходит поздравление ветеранов войны-участников партизанского движения по месту проживания во всех районах Одессы.

По случаю Дня партизанской славы ветеранам войны – партизанам и подпольщикам периода Второй мировой войны – выплачивают адресную одноразовую помощь.

Фото: «Одесса»