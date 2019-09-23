В Одессе на прошлой неделе появились на свет 194 малыша

За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 194 новорожденных, что на 16 детей больше, чем на предыдущей неделе.

«В числе новых жителей Одессы — две пары близнецов», — говорится на официальном сайте города.

Отмечается, что численное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 103 — на 5 больше, чем на предыдущей неделе. Новорожденные одесситки также демонстрируют хорошие темпы прироста — на минувшей неделе родилась 91 девочка, что на 11 детей превышает показатель предыдущей недели.

Наибольшее количество родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 56 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц в Одессе ведут четыре городских роддома из пяти: №1, №2, №5 и №7. В родильном доме №4 проводятся ежегодная плановая дезинфекция и косметический ремонт. Работу роддома №4 в обычном режиме планируется возобновить с 1 октября.