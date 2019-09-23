На Сухом Лимане дрифтовали гонщики со всей Украины

На заброшенной трассе в районе пригородного посёлка Сухой Лиман прошли финальные заезды автомобильного шоу Odessa Drift Battle Festival, на которое съехались мастера со всей Украины.

Об этом сообщает Думская.



«Здесь очень опасные повороты, — отмечает организатор шоу Михаил Бетин. — После субботы «выжило» всего тринадцать автомобилей. Сами гонщики считают её опасной, например, вчера было около десяти съездов с трассы с повреждениями техники».

Винничанин Руслан Шевчук раздолбал свою навороченную «бэху», но за ночь смог её отремонтировать и принять участие в финальных заездах. Повреждения были настолько серьезны, что «морду» пришлось полностью менять, а заднее левое крыло и часть багажника гонщик нарастил из первого попавшегося под руку куска металла.

Зрителей феста развлекали ди-джеи и фудкорт.

Побывал на Сухом Лимане и знаменитый боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко с семьёй. Он приехал поддержать своих друзей, участвовавших в соревнованиях. Сам за руль Ломаченко не садился, но на тренировке сделал один круг по трассе в качестве пассажира.

О принадлежности к BMW, «Форду» или «Ниссану» можно судить только по значку на капоте и похожим обводам фюзеляжа, но все внутренности переделаны, порой кардинально. Механики творят чудеса: например, сегодня в гонках выступал простенький с виду «Форд» с форсированным мотором BMW объёмом 4,4 литра, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам соревнований весь пьедестал заняли одесские дрифтеры. Золото взял Андрей Мусиенко, серебро досталось Эрнесто Асатурову, бронза — Вячеславу Рябинину.

Фото и видео Сергея Смоленцева