Сериал «Чернобыль» получил три премии «Эмми»

Сериал Чернобыль, созданный компанией НВО, получил премии на 71-й церемонии вручения наград в области телевидения «Эмми», которая состоялась 22 сентября в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Hollywood Reporter.

«Чернобыль» был признан лучшим мини-сериалом года», — говорится в сообщении.

Также «Эмми» получили режиссёр Йохан Ренко и сценарист Крейг Мейзин за лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов.

Ранее сообщалось, что минисериал «Чернобыль» занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, обогнав даже «Игру престолов». Отдельные эпизоды сериала снимали в Украине.