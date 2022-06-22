Генадий Труханов встретился с известным кинематографистом из США

Одессу посетил американский кинематографист, лауреат премии Каннского кинофестиваля Марти Олльштейн (Marty Ollstein), который снимает документальный фильм о войне в Украине.

В рамках визита в Одессу г-н Олльштейн пообщался с городским головой Геннадием Трухановым о нынешней ситуации в городе, взаимодействии с другими украинскими городами и жизни одесситов в условиях войны.

Об этом сообщается на сайте «Одесса» горсовета.

Геннадий Труханов отметил, что сегодня Одесса выполняет функцию гуманитарного центра: из нашего города регулярно отправляются продукты питания и медикаменты в другие украинские города.

«Благодаря героической обороне Харькова, Чернигова и Николаева сегодня Одесса защищена. И наша обязанность — делать всё, что в наших силах, для помощи ВСУ и жителям этих городов», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года Одесса отправила в Киев партию гуманитарной помощи — 20 тонн продовольствия.

Видео: «Одесса»

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