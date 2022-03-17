Одесса отправила Киеву 20 тонн продовольствия

Руководители одесского региона Максим Марченко, Сергей Гриневецкий и Геннадий Труханов посетили логистический центр, в котором формируются партии гуманитарной помощи для Одесской области и других городов Украины.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Сегодня сформировали и отправили партию гуманитарной помощи в Киев — 20 тонн продовольствия. Одесса ежедневно оказывает помощь городам Украины, которые страдают от военной агрессии РФ, ведь в эти дни нет ничего важнее, чем поддержка друг друга», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 15 марта в Одессу прибыла гуманитарная помощь из немецкого Дюссельдорфа, распределённая в одесские инклюзивно-ресурсные центры и особенным детям.

Фото: «Одесса»

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