СБУ разоблачила в Одессе интернет-агитаторшу

В Одессе разоблачена вражеская агитаторша, которая распространяла в запрещённой социальной сети пропаганду страны-агрессора и панические настроения.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области на своей странице в Facebook.

«В своих «сообщениях» она дискредитировала Вооружённые Силы Украины, одобряла политику РФ и пропагандировала войну против Украины. Кроме того, распространяла фейки по деятельности органов государственной власти и подавала искривлённые данные о военном положении», — говорится в сообщении.

В ходе санкционированного обыска, проведённого по месту жительства злоумышленницы, изъяты материалы, компьютерная техника и другие электронные устройства, подтверждающие её преступную деятельность и свидетельствующие о нетерпеливом желании установления российского анклава на территории Одесской области.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность Украины) ей уведомлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются дальнейшие процессуальные действия по установлению её сообщников и других коллаборантов.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились сотрудниками УСБУ в Одесской области при процессуальном руководстве прокуратуры.

«СБУ продолжает работать 24/7 и прилагает все усилия, чтобы установить и привлечь к ответственности всех помощников оккупантов — от ДРГ до интернет-агентов», — резюмируют в СБУ.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года на одном из одесских блокпостов пограничники разоблачили двух мужчин, оказавшихся членами диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

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