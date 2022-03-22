Директор Одесского зоопарка создал песню о русских офицерах без чести

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков создал и исполнил под гитару песню о русских офицерах без чести, которые могут отдавать приказы убивать, жечь и бомбить роддомы.

Игорь Беляков разместил видеофайл на своей странице в Facebook.

«Потеряли честь и стыд Хворі маніяки, поджимаете хвосты, русские вояки. Вы позорную дорогу выбрали все вместе, офицеры без чести…», — поёт Беляков.

Только офицер без чести может отдавать приказы «женщин убивать и бомбить роддомы», акцентирует он. И завершает песню единственно правильным советом для офицеров-захватчиков: «застрелитесь, господа – всё равно покойники».



Как сообщала Одесса News, певец, проживающий в Одессе, Коля Серга написал и исполнил песню, в которой высмеял президента РФ Владимира Путина и российских оккупантов.

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