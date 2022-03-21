Певец из Одессы Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов

Вступивший в ряды территориальной обороны Одессы музыкант и телеведущий Коля Серга написал песню, в которой высмеял президента РФ Владимира Путина и российских оккупантов. Композицию он исполнил на фоне Одесского оперного театра.
Соответствующее видео 19 марта появилось на странице музыканта в Instagram.
«Пусть эта песня доносится из каждой одесской форточки и сквознячком к русским военным кораблям, плывущим на х…й», – подписал Серга публикацию, к которой добавил текст композиции и аккорды.
В припеве песни звучат такие слова:
«Я вам расскажу за всю Одессу, эй, Путин,
В вас никто не верит здесь всерьёз,
Вы – гроза для НАТО и ЕСа, допустим,
А в Одессе вы – обычный поц».
Как сообщала Одесса News, российская певица Земфира обнародовала новое видео на песню «Не стреляйте» (2005), в котором показала документальные кадры разрушения российскими агрессорами мирной инфраструктуры Украины.
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