Певец из Одессы Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов

Вступивший в ряды территориальной обороны Одессы музыкант и телеведущий Коля Серга написал песню, в которой высмеял президента РФ Владимира Путина и российских оккупантов. Композицию он исполнил на фоне Одесского оперного театра.

Соответствующее видео 19 марта появилось на странице музыканта в Instagram.

«Пусть эта песня доносится из каждой одесской форточки и сквознячком к русским военным кораблям, плывущим на х…й», – подписал Серга публикацию, к которой добавил текст композиции и аккорды.

В припеве песни звучат такие слова:

«Я вам расскажу за всю Одессу, эй, Путин,

В вас никто не верит здесь всерьёз,

Вы – гроза для НАТО и ЕСа, допустим,

А в Одессе вы – обычный поц».



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