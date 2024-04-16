В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Осипов, светлая ему память

27 декабря 2023 года в районе сосредоточения войск в Херсонской области враг оборвал жизнь сержанта Виктора Осипова, жителя Белгород-Днестровского района Одесской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровской районной государственной администрации.
Сержанту Осипову было 39 лет.
Виктор Осипов познакомился с войной в 2015 году. За девять лет он прошёл путь от стрелка и помощника гранатомётчика до командира пушки в воинской части А4217. Под его руководством ни один солдат расчёта не был убит и не получил серьёзного ранения – расчёт Виктора считался одним из самых точных в артиллерийской части. Но война забирает лучших…
Родился Виктор в многодетной семье Осиповых 20 октября 1984 года в крепкой трудолюбивой семье.
“По маминой линии мы потомки аккерманских и чаирских рыбаков. Дед и прадеды (все здешние, из Бессарабии) были украинцами, потомственными рыбаками, которые с детства учились укрощать водную стихию Днестровского лимана и Чё
рного моря. Дед наш, Тараненко Илья, был капитаном каюка и морской чайки. Всю рабочую жизнь провёл, как здесь говорили, «на воде». Родной дед по отцовской линии – Пигулевский Владимир – прославленный белорусский Герой, ветеран Второй мировой войны, известный в Беларуси снятыми документальными лентами, многочисленными интервью, статьями в газетах. Он с 18 лет прошёл всю страшную войну пулемётчиком, имел два высших солдатских ордена”, – поделилась историей семьи сестра Татьяна.
После окончания школы жизнь Виктора сложилась, как и у многих людей – служба в армии, обучение, женитьба, рождение сына. Парень получил юридическое образование. Форму обучения для себя выбрал заочную, ведь нужны были деньги на содержание семьи. Именно так его жизнь привела в пограничный отряд.
Прощание с воином прошло 31 декабря в Белгород-Днестровском.
Одесса News информировала о гибели 17 декабря 2023 года на фронте в Харьковской области 39-летнего жителя Раздельнянского района Одесской области Максима Цимбалюка.
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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook
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