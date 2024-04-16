В Одессу приезжал и.о. Министра культуры Ростислав Карандеев: что обещал

15 апреля Одессу с рабочим визитом посетил исполняющий обязанности Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам Карандеева, посетившего одесские музеи, в Украине планируется строительство новых и модернизация уже имеющихся хранилищ для эвакуации и сохранения культурных ценностей во время войны.

Все города Украины и, в частности, Одесса страдают от отсутствия надлежащих фондохранилищ. Даже в тех регионах, куда эвакуируют артефакты из музеев Николаевщины, Херсонщины и Одесщины, по словам Карандеева, нет достаточной способности принять и должным образом сохранить экспонаты.

«Будут приняты решения по модернизации алгоритмов эвакуации и сохранению культурных ценностей. С помощью партнёров будет сделана соответствующая государственная программа реконструкции фондохранилищ в существующих музеях, а также строительство новых хранилищ, чтобы на военный период мы могли надёжно сохранять наши культурные ценности. Эта работа будет начата в кратчайшие сроки», — сообщил Ростислав Карандеев.

Также чиновник отметил, что пока нет субвенций для финансирования строительства укрытий в учреждениях культуры, в то время как на обустройство хранилищ в образовательных учреждениях деньги выделяются.

«Те небольшие средства, которые имеет министерство, мы будем тратить на срочные нужды, в том числе и на обустройство укрытий для безопасности наших людей и для сохранения культурных ценностей. Когда мы задаёмся вопросом, что важнее, дроны или культурная продукция, мы говорим, что важны оба направления. Мы должны обеспечить ВСУ, но нельзя забывать и о нуждах гражданского населения», – добавил Карандеев.

Побывав в пострадавшем от вражеского обстрела Спасо-Преображенском соборе в Одессе, Карандеев сказал, что «министерство культуры и информационной политики Украины и соответствующий орган власти Италии через две недели подпишут меморандум, по которому Украина получит 45 млн евро на проведение неотложных противоаварийных и консервационных работ в пострадавших объектах культурного наследия охранной зоны ЮНЕСКО в Одессе».

По его словам, меморандум будет максимально детализирован для понимания затрат на каждый пострадавший объект, в частности, речь идёт о проведении работ в Спасо-преображенском соборе.

«Очень важно, чтобы эти деньги поступили как можно быстрее, ведь на некоторых объектах большие разрушения. Полноценные же реставрационные работы мы проведём после победы. Это уникальные объекты культурного наследия не только для Украины, но и для всего мира. Мы не имеем права их потерять», – сказал Карандеев.

Столичный гость встретился с мэром Одессы Геннадием Трухановым. В ходе диалога они обсудили вопросы сохранения культурного наследия в Одессе, возрождения украинской реставрационной школы, вклада ЮНЕСКО в процесс восстановления повреждённых памятников, затронули также процедурные вопросы, связанные с уточнением границ объекта Всемирного наследия «Исторический центр Одессы».

Отмечается, что следующими шагами является разработка научно-проектной документации относительно режимов использования объекта всемирного наследия, а также создание соответствующей структуры по его управлению. Как отметил глава профильного министерства, в этих вопросах он выступает за децентрализацию полномочий.

«Орган управления должен быть там, где находится объект ЮНЕСКО», – отметил Карандеев.

И. о. министра отметил тесные рабочие связи со структурными подразделениями муниципалитета, выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества.

«Поддержка культуры и сохранения наследия – это важная задача, особенно сейчас, когда враг уничтожает всё украинское. Для меня также принципиально сегодня не потерять баланс и сохранить Одессу в Одессе, – то, чем гордятся одесситы и ради чего едут в наш город в гости» , – отметил Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что апреле 2024 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в ходе заседания 219-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО было принято решение «Действия и программа чрезвычайной помощи ЮНЕСКО Украине», в том числе и для защиты объектов культурного наследия в Одессе.

Фото: МКИП, Нина Ляшонок/Укринформ, «Одесса. Официально»/Telegram

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