Генсек ООН в шоке от ракетного обстрела во время его визита в Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в шоке от российских ракетных ударов по Киеву во время его пребывания в столице Украины.

Как сообщает Укринформ, об этом написал в Тwitter журналист ВВС Бен Браун, который общался с Гутеррешем.

«Генеральный секретарь ООН говорит, что шокирован ракетным ударом Hоссии по Киеву в то время, как он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским. Украина называет это отвратительным актом варварства и «поздравительной открыткой» из Москвы», — сообщил Браун.

Генсек ООН 27 апреля прибыл в Украину после посещения Москвы, где встречался с Путиным. В ходе визита в Украину Гутерреш побывал в пострадавшей от российских захватчиков Бородянке Киевской области.

Антониу Гутерреш признал неспособность Совета Безопасности ООН предотвратить войну и остановить её, сообщает ВВС. Во время пребывания в Киеве в четверг Гутерреш сказал, что для него это «источник большого разочарования, досады и гнева».

«Позвольте мне быть предельно ясным: Совет Безопасности не смог сделать всё, что в его силах, чтобы предотвратить эту войну и остановить её», — заявил он.

В то же время отмечается, что позже Гутерреш заявил: в то время как Совет Безопасности был «парализован», ООН принимала другие меры.

Владимир Зеленский заявил о необходимости реформировать механизмы ООН. Однако Гутерреш не питает никаких иллюзий относительно возможности немедленного реформирования организации.

«У меня нет таких полномочий, чтобы реформировать Совет Безопасности. У меня нет иллюзий насчёт возможности это сделать сейчас, немедленно. Никаких. Но я буду делать абсолютно всеё что могу, чтобы ООН была как можно эффективнее в таких ситуациях… Можете быть уверены, что мы взяли на себя это обязательство – поддержать на сто процентов украинцев в столь сложные времена. Мы постоянно призываем к прекращению войны. И это наша цель – закончить войну, уважая международное право и Устав ООН», — подчеркнул Гутерреш.

По его словам, ООН — это все женщины и мужчины, работающие в разных частях света для того, чтобы поддержать людей, пострадавших в результате войны или конфликта.

«ООН – это не только Совет Безопасности, ООН – это также Генеральная Ассамблея, и Генеральная Ассамблея чётко сказала своё слово», — отметил генсек ООН.

Кстати. На Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, возложена задача обеспечения мира и безопасности в мире. Россия — один из пяти постоянных членов Совбеза, имеющих право налагать вето на его решение. Из-за её позиции никакой резолюции о войне РФ против Украины принято не было.

Как сообщала Одесса News, Генассамблея ООН приняла две резолюции – «Агрессия против Украины» и «Гуманитарные последствия агрессии против Украины». Структуры ООН оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от российского вторжения районам, переселенцам и беженцам из Украины.

Фото: Офис Президента Украины

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