Деволановский спуск в Одессе будет закрыт до 1 июня

В рамках капитального ремонта перекрыто движение по Деволановскому спуску в Одессе, на участке между ул. Еврейской и Карантинным спуском.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что перекрытие участка дороги было необходимо для проведения замены инженерных сетей, проходящих под Деволановским спуском: водопровода, канализации, электрических сетей, сетей связи и др.

Движение транспорта на данном участке Деволановского спуска будет закрыто до 1 июня 2022 года.

Как сообщала Одесса News, по улице Академика Вильямса, перед пересечением с улицей Ильфа и Петрова со стороны улицы Академика Королёва, обустроены три полосы движения вместо двух.

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