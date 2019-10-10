При капремонте Воронцовского переулка в Одессе обнаружили интересные находки

В Одессе при капремонте Воронцовского переулка обнаружили интересные находки.

Как сообщает официальный сайт города, во время проведения работ по демонтажу старого покрытия на тротуарах были обнаружены прямоугольные плиты из тёмного песчаника. Предположительно, такие плиты использовались в XIX веке для мощения тротуаров в Воронцовском переулке. Для того, чтобы продемонстрировать одесситам и гостям нашего города, какой материал использовался ранее для благоустройства города, было принято решение уложить на тротуаре часть найденных плит в качестве демонстрационной площадки возле дома №6 по Воронцовскому переулку.

«Также во время проведения коммуникаций к дому №1 по Воронцовскому переулку на придомовой территории под старым покрытием были обнаружены лавовые плиты. В настоящее время, учитывая обращения местных жителей, решается вопрос о возвращении плит на придомовую территорию при проведении благоустройства двора»_ 0 говорится в сообщении.



Отмечается также, что на сегодняшний день подрядной организацией выполнены работы по замене наружных сетей водоснабжения и водоотведения, бытовой и ливневой канализации, проложена новая кабельная канализация. На завершающей стадии – работы по обновлению сетей газопровода, теплоснабжения и энергоснабжения, телекоммуникационных сетей и наружного освещения.



Со стороны Приморского бульвара, по направлению к Екатерининской площади, ведутся работы по мощению тротуаров гранитной плиткой с укладкой тактильной плитки на пандусах для маломобильных групп населения. Параллельно ведутся работы по мощению проезжей части переулка гранитной брусчаткой.

На завершающем этапе капремонта в Воронцовском переулке появятся парковочные столбики, урны и фонари торшерного типа.

Кстати. В связи с проведением работ по капитальному ремонту с 15 июля по 1 декабря движение автотранспорта в Воронцовском переулке закрыто.