В Одесском СИЗО при загадочных обстоятельствах скончались 5 заключённых

В Одесском следственном изоляторе за последние полторы недели при загадочных обстоятельствах скончались пять человек.

Источник Думской в пенитенциарной службе сообщает, что двое умерших были «с этапа» (только поступили и даже не успели пройти карантин), а трое сидели в изоляторе давно. Причины смерти разные, но все якобы естественные: сердечная недостаточность и проблемы неврологического характера.

Информатор издания связывает случившееся с употреблением неизвестного происхождения синтетического наркотика плохого качества, который недавно попал в СИЗО.

Информацию о смерти одного из заключенных, 32-летнего Алексея Афанасенко, «Думской» подтвердила его мать Светлана. По её словам, мужчина скончался в ночь с воскресенья на понедельник в городской клинической больнице №1, куда его доставили из СИЗО.

«Нам никто ничего не сказал, мы узнали об этом только 8 октября, во вторник, когда принесли передачу. Сейчас нам отказываются показывать тело и называют разные причины смерти. В СИЗО сказали, что эпилепсия, а Кривда (начальник бюро судебно-медицинской экспертизы. — Ред.) — отёк мозга и проблемы с сердцем. Это всё ужасно», — сказала Светлана Афанасенко.

Алексей Афанасенко подозревался в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст.263 УК Украины — «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». В 2015 году его задержали в бильярдном клубе с сумкой, наполненной гранатами и патронами. Мужчину отпустили под денежный залог, после чего он покинул страну, как говорил Алексей, из-за угроз. Скрывался в Израиле, Таиланде и Российской Федерации. В последней отсидел за другое преступление, после чего был депортирован в Украину, где его снова задержали.

Мать утверждает, что Алексей вёл здоровый образ жизни и наркотиков не употреблял. Ни с сердцем, ни с головой проблем у него не было.

Источник в правоохранительных органах уточнил для «Думской» причину смерти Афанасенко по версии судебных медиков: «неврологическая патология, возможно, токсической природы». Это означает, что мужчина мог умереть в результате употребления опасного наркотика. Экспертиза продолжается, и очень многое зависит от выводов токсиколога.

Отметим, что о нечеловеческих условиях содержания людей и других нарушениях в Одесском следственном изоляторе неоднократно говорилось на самых разных уровнях, включая официальный: об этом заявлял и офис омбудсмена, и прокуратура. Ситуация, однако, не меняется, подчёркивает издание.

Как сообщала Одесса News, в сентябре этого года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц Одесского следственного изолятора, подозреваемых в вымогательстве и получении взяток от заключённых. Всего задокументировано переводов на банковскую карту объёмом более 2,3 миллиона гривен.

Фото: Одесская епархия