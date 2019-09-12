Одесская прокуратура обвинила трёх человек в пособничестве террористам

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трёх жителей Одессы, причастных к деятельности террористической организации, обороту оружия и наркотиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в ходе расследования было установлено, что двое из обвиняемых в августе 2015 года прошли военную подготовку и принимали участие в боевых действиях в составе воинской части террористической организации «ДНР» в должности стрелков-зенитчиков.

«Также установлено, что мужчины неоднократно незаконно покупали переделанные пистолеты и патроны к ним, которые впоследствии сбывали на территории Одессы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале этого года правоохранители задержали сообщников при сбыте очередного пистолета.

Кроме того, на счету дельцов незаконное приобретение и хранение более полукилограмма марихуаны, смолы каннабиса, амфетамина и метамфетамина, различных прекурсоров для продажи, оборудование для изготовления «зелья».

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Одесской области