Одесская епархия предоставила гуманитарную помощь нуждающимся

12 сентября координационный центр Одесской епархии предоставил гуманитарную помощь нуждающимся одесситам и беженцам из Восточных областей Украины

Об этом сообщает информационный отдел Одесской епархии УПЦ.

Отмечается, что «по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, Координационный центр Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи при Свято-Алексеевском храме г. Одессы предоставил гуманитарную помощь нуждающимся одесситам, беженцам из восточных областей Украины, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами».

Наиболее нуждающимся также была оказана и финансовая помощь.

Фото: Православная Одесса