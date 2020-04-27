На Бога надейся, а сам не плошай: митрополит Агафангел освятил поля

26 апреля Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, по просьбе местных жителей прибыл на земли академии аграрных наук Украины в исследовательское хозяйство «Покровское» и совершил молебное пение о дожде на поля.

Как сообщает Православная Одесса, «Владыка митрополит совершил молебное пение о дожде и вместе с духовенством испросил у Господа милостей и и благословений для всей нашей земли».



Отмечается, что работающие на этих полях не помнят такой засушливой погоды, поэтому и попросили помощи у священников.

Отныне по благословению митрополита Агафангела во всех храмах Одесской епархии УПЦ будут совершать ежедневно молебны о ниспослании дождя.

Как сообщала Одесса News, в марте-апреле украинские морские порты значительно увеличили отгрузку на экспорт зерновых культур.

Фото: Православная Одесса