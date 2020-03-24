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Золотошвеи митрополита Одесского и Измаильского шьют маски

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Золотошвейное отделение Одесской духовной семинарии начало пошив индивидуальных средств защиты.

Об этом сообщает Православная Одесса.

С 22 марта, с учётом острой нехватки медицинских масок, воспитанницы золотошвейного отделения Одесской духовной семинарии по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела подключились к общему делу и начали пошив индивидуальных средств защиты.

«Эти маски будут переданы в больницы, а также будут раздаваться в храмах и обителях епархии для посетителей», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в марте выпуск защитных масок начали в Одесской области Балтская швейная фабрика и производственное структурное подразделение «Подольское территориальное управление».

Фото и видео: Православная Одесса

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