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В Украине зафиксировали 84 случая коронавирусной болезни

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В Украине по состоянию на 10:00 24 марта зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

«По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтверждённых случая Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев», — говорится в сообщении.

Таким образом, коронавирусная болезнь выявлена в следующих регионах Украины:

  • Днепропетровская область — 2 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;
  • Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);
  • г. Киев — 29 случаев;
  • Киевская область — 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
  • Львовская область — 2 случая;
  • Тернопольская область — 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
  • Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный);
  • Черкасская область — 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на Covid-19.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на 9:35 утра 24 марта в мире зарегистрировали 382 741 случаев заражения коронавирусом, из них 102 522 человек выздоровели и 16 578 человек умерли.

Как сообщала Одесса News, в одесском регионе зарегистрированных случаев заражения коронавирусом не выявлено.

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