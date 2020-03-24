В Украине зафиксировали 84 случая коронавирусной болезни

В Украине по состоянию на 10:00 24 марта зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни Covid-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
«По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтверждённых случая Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев», — говорится в сообщении.
Таким образом, коронавирусная болезнь выявлена в следующих регионах Украины:
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;
- Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);
- г. Киев — 29 случаев;
- Киевская область — 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
- Львовская область — 2 случая;
- Тернопольская область — 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
- Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный);
- Черкасская область — 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на Covid-19.
По данным сайта Worldometers, по состоянию на 9:35 утра 24 марта в мире зарегистрировали 382 741 случаев заражения коронавирусом, из них 102 522 человек выздоровели и 16 578 человек умерли.
Как сообщала Одесса News, в одесском регионе зарегистрированных случаев заражения коронавирусом не выявлено.