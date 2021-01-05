Карантин на рождаемость в Одессе не повлиял: за неделю родились лишь 169 детей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 169 новорожденных, что на 25 малышей меньше, чем на предыдущей.

Также на свет появилась одна пара близнецов, сообщается на официальном сайте города.

Численное превосходство на прошедшей неделе одержали новорожденные девочки, которых появилось на свет 89. Мальчиков — 80.

Отмечается, что на первом месте по числу новорожденных на прошедшей неделе находится городской роддом №7 — здесь появились на свет 43 малыша.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, первым ребёнком, родившимся в Одессе в 2021 году, стала девочка Милана.