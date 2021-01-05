COVID-19 в Одесской области: за сутки 682 новых больных

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 682 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила Одесская облгосадминистрация.

В числе заболевших за сутки 26 детей и 40 медицинских работников. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 655 детей и 2 393 медработника.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших за сутки в Одессе (296) и Черноморске (116).

Летальность на сегодняшний день составляет по региону 1 084 человека (+22 человека за сутки): Одесса — 526 (+7), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 45 (+1), Измаил — 52, Подольск — 4 (+2), Теплодар — 1, Черноморск — 33 (+2), Южный — 17, районы — Ананьевский — 6 (+1), Арцизский — 24, Балтский — 1, Березовский — 16 (+1), Б.Днестровский — 29 (+2), Беляевский — 42, Болградский — 33, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 29 (+1), Килийский — 18 (+2), Кодымский — 13, Лиманский — 32 (+1), Любашевский — 5 (+1), Николаевский — 5, Овидиопольский — 20, Окнянский — 4, Подольский — 29, Ренийский — 6, Раздельнянский — 20 (+1), Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 8.

Количество выздоровевших — 48 021: Одесса — 21 381, Балта — 399, г.Б.-Днестровский — 848, Измаил — 3 343, Подольск — 180, Теплодар — 165, Черноморск — 1 768, Южный — 803, районы — Ананьевский — 278, Арцизский — 1 003, Балтский — 214, Березовский — 764, Б.Днестровский — 395, Беляевский — 1 941, Болградский — 1 777, Великомихайловский — 209, Захаровский — 297, Ивановский — 589, Измаильский — 1 161, Килийский — 652, Кодымский — 339, Лиманский — 1 763, Любашевский — 402, Николаевский — 173, Овидиопольский — 1 754, Окнянский — 435, Подольский — 1 341, Ренийский — 404, Раздельнянский — 606, Савранский — 267, Саратский — 695, Тарутинский — 648, Татарбунарский — 746, Ширяевский — 281.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 5 января:

Одесса — 32 910 (дети — 1 508, медработники — 849)

— 32 910 (дети — 1 508, медработники — 849) Балта — 694 (дети — 13, медработники — 59)

г.Белгород-Днестровский — 1 198 (дети — 39, медработники — 67)

Измаил — 4 119 (дети — 139, медработники — 127)

— 4 119 (дети — 139, медработники — 127) Подольск — 437 (дети — 31, медработники — 22)

Теплодар — 326 (дети — 16, медработники — 11)

Черноморск — 3 013 (дети — 230, медработники — 38)

Южный — 1 661 (дети — 87, медработники — 24)

Ананьевский район — 338 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 275 (дети — 52, медработники — 55)

Балтский — 408 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 272 (дети — 100, медработники — 62)

Б.-Днестровский — 603 (дети — 24, медработники — 29)

Беляевский — 2 984 (дети — 192, медработники — 189)

Болградский — 2 424 (дети — 135, медработники — 99)

В.Михайловский — 484 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 353 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 775 (дети — 46, медработники — 51)

Измаильский — 1 556 (дети — 110, медработники — 46)

Килийский — 1 218 (дети — 53, медработники — 65)

Кодымский — 451 (дети — 20, медработники — 15)

Лиманский — 3 075 (дети — 182, медработники — 123)

— 3 075 (дети — 182, медработники — 123) Любашевский — 619 (дети — 27, медработники — 5)

Николаевский — 414 (дети — 39, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 852 (дети — 180, медработники — 65)

Окнянский — 539 (дети — 14, медработники — 10)

Подольский — 1 821 (дети — 108, медработники — 90)

Раздельнянский — 1 116 (дети — 37, медработники — 58)

Ренийский — 813 (дети — 36, медработники — 60)

Савранский — 542 (дети — 15, медработники — 8)

Саратский — 834 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 802 (дети — 47, медработники — 22)

Татарбунарский — 941 (дети — 41, медработники — 25)

Ширяевский – 408 (дети — 2, медработники – 3).

Проведено ИФА-тестирований – 132 994, в том числе за сутки 412, ПЦР-исследований — 330 498 (за сутки – 2 073).

Как сообщала Одесса News, 5 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в стране по состоянию на 5 января.