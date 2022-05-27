Коронавирус никуда не делся: Кабмин продлил карантин в стране до 31 августа

Кабинет Министров принял решение о продлении в Украине карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 августа 2022 года с целью предотвращения распространения СOVID-19.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Теlegram по результатам заседания правительства.

«Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предупреждения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года», — написал Шмыгаль.

Кстати. По состоянию на 27 мая в мире зафиксировано 530 474 687 случаев коронавируса, из них 6 308 158 смертельных, по данным Worldometer. На первом месте по количеству заболевших — США. Далее следуют Индия и Бразилия. Украина занимает 22 место в мире — 5 911 433 заболевших, в том числе 108 538 умерших.

Как сообщала Одесса News, карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине был введён с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продолжали и летом 2021 перевели в форму адаптивного карантина. В последний раз Кабмин в марте продлил карантин до 31 мая.

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