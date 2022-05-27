Зеленский: Большая 20-ка должна показать свою чёткую позицию по агрессии РФ

Государства-партнёры оказывают Украине значительную поддержку в борьбе с российским вторжением, и «Большая двадцатка» на саммите осенью должна продемонстрировать свою чёткую позицию по отношению к политике страны-агрессора.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia, — сообщается на официальном сайте Президента.

Зеленский отметил, что из-за войны дефицит госбюджета Украины ежемесячно составляет 5 млрд дол. США и страны-партнёры оказывают нашему государству значительную финансовую помощь. «Сегодня нам помогают покрывать (дефицит бюджета. – Ред.) наши партнёры: Европейский Союз, отдельно на двустороннем уровне – страны, не входящие в ЕС, США, Канада, Австралия и многие другие партнёры, а также Международный валютный фонд. И это большая работа», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что в ряде стран созданы фонды помощи вынужденным переселенцам из Украины.

Владимир Зеленский также сообщил, что принял приглашение Президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в предстоящем осенью саммите «Большой двадцатки». Он выразил убеждение, что на этой встрече G20 будут представлены только государства-партнёры, а не оккупанты. Президент подчеркнул, что для завершения войны в Украине все демократические силы в мире должны объединить свои усилия для давления на Россию.

«Война, продолжающаяся сегодня в центре Европы, должна закончиться. И здесь нужно объединение всех сил. Объединение не только оружия – всех политиков, дипломатии и крупных экономик мира. Чтобы не поддерживать Российскую Федерацию, её бизнес, не поддерживать с ней торговлю, какие-либо отношения, пока они не остановят свою агрессивную политику», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства убеждён, что «Большая двадцатка» должна дать чёткую оценку агрессивной политике России.

«Я думаю, «двадцатка» должна поставить точку в этом направлении. По крайней мере, высказать свою чёткую позицию по поддержке Украины», – резюмировал Президент.

Как сообщала Одесса News, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с начала российского вторжения «мы увидели революционные новаторские решения, принятые ЕС, которых они сами не ожидали принять, и мы видим НАТО, как альянс, институцию, находящуюся в стороне и делающую, буквально, ничего».

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