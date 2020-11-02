COVID-19: в Одессе за сутки выздоровели вдвое больше, чем заболели

За последние сутки в Одессе зарегистрировано 175 новых случаев COVID-19, а выздоровления — 227.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 2 ноября в Одессе зарегистрированы 10 353 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 175 новых случаев заболевания.

По данным на 2 ноября на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 210 пациентов с COVID-19, из них 120 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии — 90 пациентов, из них 87 не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. Три пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 16 человек с подозрением на COVID-19. 30 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 57 человек — в ГКБ №10, 26 детей — в детской городской больнице №3.

За прошедшие сутки зарегистрированы 15 новых случаев COVID-19 у детей, в числе которых десять девочек и пять мальчиков, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 227 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 6 566 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 618 одесситов. В городе на сегодняшний день процент выздоровления от COVID-19 составляет 63,4%, в целом по Украине — 40,1%.

По данным на 16:00 1 ноября в опорных городских медучреждениях Одессы свободна 71 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

Как сообщала Одесса News, по словам Министра здравоохранения Максима Степанова, если закончатся COVID-койки, «нам придётся применять соответствующий алгоритм по сортировке и выбору пациентов: каких мы будем брать на лечение, а каких — нет».