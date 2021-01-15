За последние сутки в Одессе 218 новых случаев COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на 15 января в Одессе зарегистрированы 34 839 случаев COVID-19.

За последние сутки в Одессе зафиксированы 218 новых случаев заболевания.

По данным на 15 января, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 174 пациента с COVID-19, из них 45 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 129 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Отмечается, что за минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19.

44 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 16 человек — в ГКБ №10, 69 человек — в городской больнице №5, пять детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 14 января, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 328 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка, девочка находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 200 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 28 331 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 5 907 одесситов, 601 — умерли.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки COVID-19 заболели 156 одесситов,