COVID-19 в Украине: за сутки 6 545 случаев

В Украине по состоянию на 21 декабря лабораторно подтверждены 970 993 случая COVID-19, из них за сутки — 6 545.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 декабря 2020 года. В частности, заболели 292 ребёнка и 236 медработников», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки умерли 80 пациентов, выздоровели — 5 106.

Кроме того, за сутки госпитализированы 1 766 человек, проведено тестирований 26 839 (в том числе, методом ПЦР — 22 149, методом ИФА — 4 690).

За всё время пандемии в Украине COVID-19 заболели 970 993 человека, из них уже выздоровели 586 268 человек. В то же время зафиксированы 16 665 летальных случаев. Проведено 5 303 103 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине зарегистрировали 8 325 случаев коронавируса.

Инфографика: Минздрав, Укринформ