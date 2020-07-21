COVID-19: сутки в Одесской области прошли без летальных исходов

По официальной статистике, на утро 21 июля в Одесской области лабораторно подтверждено 2 638 случаев заболевания коронавирусом (+37 за прошедшие сутки).

Такие данные обнародовала система мониторинга по распространению коронавируса, проводимого аппаратом СНБО Украины.

Сутки в Одесской области прошли без летальных исходов. Всего в регионе от СOVID-19 зафиксировано с начала пандемии 37 смертей.

По данным мониторинга, за сутки в Одесской области выздоровело 12 человек (всего 1 129).

Продолжают болеть 1 472 человека.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 21 июля лабораторно подтверждено за сутки 673 случая COVID-19. Всего — 60 166. Зафиксировано 20 новых летальных случаев. Выздоровели 760 пациентов. Всего в Украине зарегистрировано 1 518 смертей от COVID-19. Выздоровели — 32 199. Болеют сейчас — 26 449 человек.