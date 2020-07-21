При каких условиях Украина впишется в “коронавирусные” критерии ЕС

Украина выйдет из европейских критериев «красной зоны» по коронавирусу тогда, когда в течение двух недель среднее количество заболевших COVID-19 за сутки не будет превышать 480 человек.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос, почему Украину в ЕС относят к «красной зоне».

«Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает нормы, принятые для себя в Европе. Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС», — сказал Степанов.

Однако, в Украине по состоянию на 21 июля лабораторно подтверждено за сутки 673 случая COVID-19. Всего — 60 166.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксировано 20 новых летальных случаев. Выздоровели 760 пациентов.

Всего в Украине зарегистрировано 1 518 смертей от COVID-19. Выздоровели — 32 199. Болеют сейчас — 26 449 человек.

Как сообщала Одесса News, британская компания Synairgen опубликовала предварительные результаты клинического испытания нового препарата для лечения COVID-19, применение которого резко уменьшило количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.