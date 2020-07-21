Британские учёные добились прорыва в лечении COVID-19

Британская компания Synairgen опубликовала предварительные результаты клинического испытания нового препарата для лечения COVID-19, применение которого резко уменьшило количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Лечение от компании Synairgen, расположенной в Саутгемптоне, предусматривает использование белка под названием интерферон бета, который вырабатывает организм, когда борется с вирусной инфекцией.

Белок вводят непосредственно в лёгкие пациентов с коронавирусом с помощью небулайзера — в надежде, что он будет стимулировать иммунный ответ организма.

Первые результаты позволяют предположить, что такое новое лечение на 79% уменьшает вероятность возникновения осложнений у пациента, попавшего в больницу с COVID-19 на вентиляцию лёгких.

Компания-разработчик утверждает, что пациенты имели в два-три раза больше шансов улучшить самочувствие настолько, чтобы болезнь не мешала их повседневной деятельности.

По их словам, исследование также показало «очень значительное» уменьшение удушья среди пациентов, получавших лечение.

Кроме того, среднее время пребывания в больнице пациентов, получавших новый препарат, сократилось в среднем от девяти до шести дней.

«Лучших результатов даже не стоило ожидать», — заявил исполнительный директор Synairgen Ричард Марсден и назвал результаты испытания «большим прорывом в лечении госпитализированных пациентов с COVID-19».

В Британии также обнародовали первые результаты испытания на людях вакцины от коронавируса, которая разрабатывается в сотрудничестве учёных Оксфордского университета с компанией AstraZenec.

Уже во время первого этапа тестирования на людях вакцина показала, что она безопасна и «тренирует» иммунную систему, сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что 1077 взрослым добровольцам, которые находились в британских больницах, была введена вакцина AZD1222. Она вызвала сильную иммунную реакцию антител и Т-клеток продолжительностью до 56 дней после её введения. По данным исследователей, результаты ещё улучшились после введения второй дозы потенциальной вакцины.

Однако у добровольцев были заметны незначительные побочные эффекты, которые, впрочем, снижались после употребления парацетамола.

Также британские учёные-медики представили результаты нового исследования, показавшего, что люди, перенесшие коронавирус даже в лёгкой форме, восстанавливаются после этого несколько недель и чувствуют ряд неприятных симптомов.

Как говорится на портале Science Alert, «люди, которые серьёзно переболели COVID-19 и находились в отделениях интенсивной терапии, вполне ожидаемо восстанавливаются полностью потом ещё несколько месяцев. Однако, согласно новым сведениям, люди с более лёгкой формой коронавируса тоже длительное время выздоравливают и переносят ряд заметных симптомов», — говорится в сообщении.

Так, среди последствий COVID-19 учёные выделили хроническую усталость, учащённое сердцебиение, мышечные боли.

По последним данным, представленным на сайте Worldometers, на 21 июля в Великобритании умерло от коронавируса 45 312 человек (+12 человек за последние сутки).

Правительство Великобритании решило пересмотреть методы подсчёта смертей от COVID-19, чтобы точно знать, умер ли человек именно вследствие инфицирования коронавирусом — или же по каким-либо другим причинам.

DW сообщает, что «Великобритания временно приостанавливает ежедневную публикацию числа умерших от COVID-19 после того, как исследователи обнаружили статистические недостатки в подсчётах. Обнародование этих данных приостановлено до решения этой проблемы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в статистику смертей от COVID-19 включаются все умершие, которые были инфицированы коронавирусом — независимо от того, скончались ли они именно по этой причине, или по какой-либо другой.

На данную проблему обратили внимание учёные из Университета Восточной Англии и Оксфордского университета. Они указали, что правительство «кажется, не учитывает, как давно был сделан тест на COVID-19, выздоровел ли человек в больнице и был ли он выписан».

В свою очередь, директор агентства по охране здоровья Англии Сюзан Хопкинс заявила: «Мы должны помнить, что это новая инфекция, и имеются свидетельства о долгосрочных проблемах со здоровьем у некоторых пострадавших». Чиновница подчеркнула, что сейчас самое время пересмотреть, «как исчисляются смертельные случаи».

По последним данным, в мире подтверждено 14 855 308 случаев COVID-19 (+ 515 834 за сутки), в том числе 613 253 (+11 176) летальных. Выздоровели 8 907 199 (+342 793) человек.

Как сообщала Одесса News, в Великобритании прогнозируют, что новые волны пандемии коронавируса будут возникать в течение нескольких ближайших лет.