Одесская теннисистка Козлова выигрывает в Великобритании, Свитолина покинула Париж

Одесская теннисистка Екатерина Козлова после неудачного выступления на соревнованиях Роллан Гаррос в Париже преодолела стартовый барьер турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Viking Open Nottingham в Ноттингеме (Великобритания) с призовым фондом $235,238 тыс.

Об этом сообщает спортивное издание XSPORT.

«В первом круге турнира в Ноттингеме украинка Катерина Козлова (WTA, 159) победила россиянку Анастасию Гасанову (WTA, 173) со счётом 1:6, 6:4, 6:4. Матч продлился 134 минуты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одесситка подала один раз навылет, сделала шесть двойных ошибок против четырёх у соперницы, реализовала семь из двенадцати брейк-пойнтов против восьми из четырнадцати у Гасановой.

Путевку в третий раунд турнира Козлова разыграет с американкой Мэдисон Бренгл.

Viking Open Nottingham пройдёт до 13 июня.

Другая одесская теннисистка — первая «ракетка» Украины Элина Свитолина досрочно завершила выступление на втором в сезоне турнире серии Grand Slam — Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос) с призовым фондом €34,367 млн, который проходит в Париже.

За выход в четвёртый круг соревнований Свитолина проиграла 33-й «ракетке» мира Барбаре Крейчиковой из Чехии — 3:6, 2:6.

«Сложно сказать, что помешало мне найти свою игру. Я не очень хорошо реагировала на удары, возможно, сильно перенервничала… Мне было очень сложно справиться с эмоциями и из-за этого ничего не получалось. У меня не было слаженной игры, а где-то, где у меня был шанс, активнее сыграла Крейчикова. Я упустила гейм при счёте 3-4 в первом сете, который должна была выигрывать. Удивила ли меня чем-то соперница? Нет, я знала, что она играет с вращением, у неё хорошие углы, она здорово закручивает мяч. Конечно, я знала это, просто мне было сложно сегодня перехватить инициативу… Далее будем смотреть, как будет проходить моё восстановление, есть немножко проблем со здоровьем. Конечно, дальше буду тренироваться на траве, чтобы быть готовой к Wimbledon», — прокомментировала своё поражение Элина.

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