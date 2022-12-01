Одесские баскетболисты без проблем обыграли «Черкасских Мавп» 

В регулярном чемпионате Суперлиги команда из Одессы «БИПА» без проблем обыграла команду «Черкасские Мавпы».

Об этом сообщает издание «XSPORT».

Поединок завершился со счётом 94:73.

Самым результативным игроком матча стал Сергей Скира («Черкасские Мавпы»), который оформил дабл-дабл с 25 очков, 11 подборов и 1 передачи.

Как сообщала Одесса News, одесская команды баскетболистов БИПА начала новый баскетбольный сезон Суперлиги с победы над ивано-франковской командой «Прикарпатье-Говерла».

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