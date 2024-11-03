«Моряки» не смогли сохранить ничейный счёт в игре с донецким «Шахтёром»

2 ноября в рамках 12-го тура Украинской Премьер-лиги на «Арене Львов» прошёл футбольный матч между командами одесского «Черноморца» и донецкого «Шахтёра».

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

967 зрителей на стадионе наблюдали за атакой «Шахтёра» на ворота «моряков» в начале матча.

«Первый удар по воротам произошел на 11-й минуте: Янаков «выстрелил» с линии штрафной, но мяч достался вратарю. Следующий момент принёс успех хозяевам поля. Марлон своевременной передачей разрезал оборону Черноморца и вывел на ударную позицию Зубкова — 0:1», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Отмечается, что «наша команда, организованно и чётко действовавшая в обороне, сумела быстро отыграться»; «Скиба нашёл в штрафной «горняков» Габелка, который пробил с разворота неожиданно и для защитников, и для Резника – 1:1».

«Шахтер» много атаковал, создал несколько опасных моментов. К сожалению, сохранить ничейный счёт «моряки» не смогли. Первый тайм, как и вся игра, завершилась со счётом 2:1 в пользу «горняков».

Одесса News информировала, что со счётом 1:1 завершился предыдущий поединок на «Арене Львов» в рамках 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ) между львовским «Рухом» и одесским «Черноморцем».

Фото и видео: пресс-служба ФК «Черноморец».

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