Одесские фигуристы стали победителями престижного турнира в Турции

Одесские спортсмены Ирина Пидгайная и Артём Коваль стали победителями «Ephesus Cup» по фигурному катанию, проходившему в турецком Измире. Это уже пятая победа на международных соревнованиях сезона-2023/24.

Об этом сообщает отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что одесские спортсмены победили в соревнованиях танцевальных пар, набрав свою рекордную сумму баллов – 160,46.

Ирина и Артём (тренеры – Елена Онищенко, Галина Чурилова, хореографы – Александра Назарова, Максим Никитин) вышли на 1-е место в ритмическом танце, опередив почти на 5 баллов швейцарскую пару Джина Зендер/Беда Леон Зибер.

В произвольной программе швейцарцы стали победителями, опередив украинцев на 0,34 балла (95,75 против 95,41), но это не помешало одесским фигуристам подняться на высшее место.

На 3-е место вышла пара из Турции.

Одесса News информировала о победе в декабре 2023 года Ирины Пидгайной и Артём Коваля на турнире «Bosphorus Cup» в Стамбуле (Турция).

Фото: Отделение НОК в Одесской области

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