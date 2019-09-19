Украина показала Ан-178 на авиасалоне в Стамбуле

Средний транспортный самолет Ан-178 представлен на демонстрационной площадке на выставке авиационной и аэрокосмической техники Teknofest-2019 в Стамбуле, где ожидают в этом году 1 млн посетителей.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы ожидаем в этом году 1 млн посетителей. В рамках фестиваля пройдут соревнования в 19 различных категориях, а также воздушные шоу, выставки, мастер-классы. Шоу происходит в международном аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле, к участию в соревнованиях мы получили в общей сложности 50 тысяч заявок от 17 373 команд из 81 провинции Турции и 122 стран», — сообщили организаторы выставки.

Украинское ГП «Антонов» представит на выставке семейство региональных реактивных самолетов Ан-1х8, в частности, средний транспортный самолет Ан-178.

«На выставке этого года «Антонов» представит ряд своих современных программ, среди которых семейство региональных реактивных самолетов Ан-1х8. В частности, посетители увидят средний транспортный самолёт Ан-178, который будет представлен на демонстрационной площадке», — сообщили в ГП «Антонов».

Кстати. Teknofest Istanbul Aerospace and Technology Festival проводится во второй раз. Этот фестиваль направлен на демонстрацию достижений, популяризацию технологий в обществе и привлечение молодёжи к развитию в сфере высоких технологий, в частности, авиационной и космической отраслей. Фестиваль будет продолжаться до 22 сентября, вход для посетителей свободный.