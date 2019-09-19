В Одессе 27 школьников попали в инфекционную больницу

В инфекционную больницу 14-18 сентября с симптомами острой кишечной инфекции обратились 27 учеников Одесской общеобразовательной школы №11.

Об этом в среду рассказала журналистам главный врач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

«По состоянию на 18 сентября в стационаре остаются шестеро детей. У тринадцати пациентов в возрасте 6-10 лет, которые ранее попали в больницу, уже подтверждён диагноз «сальмонеллёз». Думаю, что такой же диагноз будет установлен и у других учеников этой школы, которые, пожалуй, потребляли ту же пищу», — отметила Лаврюкова.

Главврач добавила, что сейчас специалисты областной лаборатории Госпродпотребслужбы проводят санитарное расследование, чтобы определить, какую именно недоброкачественную пищу употребляли школьники.

По словам самих пациентов, они отравились едой в школьной столовой.

По данному факту Хаджибеевское отделение полиции открыло уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в сентябре из-за несоблюдения санитарных требований при приготовлении шаурмы произошло массовое отравление людей от этого продукта, купленного в павильоне на улице Торговой пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области.