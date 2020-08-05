После еды в одесском ресторане «Ошн-Тошн» шести клиентам стало тошно

Шестерых людей с сальмонеллёзом госпитализировали в инфекционную больницу после банкета в одном из ресторанов Одессы.

Об этом сообщает Одесское облуправление Госпродпотребслужбы,

Среди заболевших пятеро взрослых и один ребёнок. Всем установлен диагноз «сальмонеллёз».

Отмечается, что 29 июля пострадавшие были на банкете в одном из ресторанов города, а уже на следующий день у них поднялась температура, появились боли в животе, началась рвота и диарея.

Проверка ресторана установила множество нарушений.

«Во время инспектирования обнаружено более 10 кг замороженного куриного мяса, 16 кг свинины, почти 1,5 кг баранины, 6 кг замороженного лосося, 5 кг охлаждённых мидий, 90 шт куриных яиц без соответствующей маркировки и необходимой информации для потребителей о дате производства и сроках хранения. К тому же инспекторы Главного управления обнаружили, что эти пищевые продукты хранились на складе без какого-либо контроля температурного и влажностного режима, что могло привести к размножению патогенных микроорганизмов и формирование токсинов. Оборудование и инвентарь не поддерживались в чистом и рабочем состоянии: холодильная камера была грязной, производственные помещения захламлены посторонними вещами, стеллажи для чистой посуды изготовлены из материалов, не пригодны к мытью (древесины).

Ресторан временно закрыт на проверку, продукты изъяты.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года с диагнозом «сальмонеллёз» госпитализированы 27 учеников Одесской общеобразовательной школы №11.