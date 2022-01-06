Как будут работать медучреждения Одессы 7-9 января

Департамент здравоохранения Одесского городского совета сообщает о графике работы лечебно-профилактических учреждений в период празднования Рождества Христова.

В частности, амбулаторные медучреждения — Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры и поликлиники — будут работать по такому графику:

7 января, пятница, — праздничный день;

8 января, суббота, — рабочий день по графику субботы;

9 января, воскресенье, — выходной день.

Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме.

Ежедневно в круглосуточном режиме работают: травмпункты, пункты неотложной стоматологической помощи, служба экстренной медицинской помощи «103», а также колл-центр городского центра неотложной медицинской помощи по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).

Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:

городская клиническая больница №1, травмпункт – ул. Мясоедовская, 32. Телефон: (048) 793 73 61;

городская клиническая больница №10, травмпункт – ул. Маршала Малиновского, 61. Телефон единого колл-центра ГКБ №10: (048) 705 91 03;

городская клиническая больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьёва, 5. Телефон: (048) 793 23 85;

городская больница №5, травмпункт – ул. Троицкая, 38 (поликлиническое отделение). Телефон: (048) 700 00 54;

консультативно-диагностический центр №29, травмпункт – просп. Добровольского, 100. Телефон: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьёва, 3.

Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:

Люстдорфская дорога, 86-а — городская стоматполиклиника №3;

ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.

В центрах массовой вакцинации от COVID-19 выходной день – 7 января. В остальные дни центры вакцинации работают в обычном режиме с 9:00 до 18:00.

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